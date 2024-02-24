В Ростовской области временно закроют ж\д переезд на трассе Р-260 по дороге в Луганск

В Ростовской области с 1 марта на пересечении с федеральной трассой Р-260 Волгоград–Каменск-Шахтинский–Луганск начнется капитальный ремонт железнодорожных путей на переезде, сообщает донской Минтранс.

В связи с этим переезд на 351-м км будет закрыт для движения автомобилей с 2 по 5 марта, с 12 по 17 марта, с 19 по 21 марта, с 26 по 28 марта.

Объехать участок на автомобильном транспорте можно будет через улицы Профильная и Героев Пионеров города Каменск-Шахтинский.

Об изменении сроков ограничений будет сообщено дополнительно.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге на Михайловском переезде снова застревают грузовики.

Фото Минтранс РО