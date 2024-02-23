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Никогда не было и вот опять: на Михайловском переезде снова застревают грузовики

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Рамку габаритного контроля на Михайловский переезд вернули после ремонта вчера, 22 февраля. Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев призвал автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.

Новости Таганрога

В городских пабликах сегодня, 23 февраля, распространяются фото и видео большегрузов, застревающих под ограничительной аркой на Михайловском переезде. «Никогда не было и вот опять…», — пишут водители Таганрога, наблюдающие, как грузовые автомобили пытаются проехать под рамкой. Автомобилисты предлагают для таких «оленей» установить на переезде «ростомер, как для детей».

Жители микрорайона «Андреевский» и Михайловки уже успели заметить, что специальная ограничительная рамка для проезда большегрузов вернулась на прежнее место. Она находилась на ремонте, так как получила повреждения из-за водителей, нарушающих ПДД.  Вопрос о ее восстановлении задавали мне на встречах с коллективами городских предприятий, в социальных сетях, — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

К работе подключился Таганрогский металлургический завод. Силами предприятия рамка была восстановлена.

Андрей Фатеев поблагодарил руководство и коллектив завода и обратился к водителям с призывом соблюдать правила дорожного движения, которые запрещают проезд большегрузов через Михайловский ж/д переезд.

Сохранность рамки целиком зависит от сознательности участников дорожного движения. Давайте ответственнее и серьёзнее относиться к тем работам, которые выполняются в городе, — отметил глава администрации.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева, на главной — ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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