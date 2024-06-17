В Ростовской области врачи спасли молодую маму с внезапным инсультом

29-летняя ростовчанка резко почувствовала себя плохо после выписки из роддома. У молодой мамы появились сильная головная боль, нарушение координации, женщина потеряла сознания. Муж немедленно вызвал скорую.

Пациентку доставили в ГБСМП Ростова-на-Дону. Все симптомы указывали на инсульт. В стационаре диагноз подтвердился.

Женщине требовалась срочная и сложная операция, которую провели специалисты отделения нейрохирургии ростовской ГБСМП: нейрохирурги Дзерон Хейгетян и Клим Бухмиллер, анестезиолог-реаниматолог Давит Туманян, операционная медсестра Елена Головина. Спустя несколько дней ростовчанка уже могла передвигаться и самостоятельно себя обслуживать, сообщает Минздрав Ростовской области.

Увы, инсульты сегодня значительно помолодели и диагностируются даже у тех, кому нет и 30 лет. Однако современные медицинские технологии позволяют нам не только спасать жизнь таким пациентам, но и сохранять им все жизненные функции, — отметил завотделением нейрохирургии Дмитрий Головин.

Ранее мы сообщали, что в Ростове хирурги провели уникальную операцию месячному младенцу.

Фото Минздрав РО