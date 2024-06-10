В Ростове хирурги провели уникальную операцию месячному младенцу

У малыша была расщелина грудины, встречающаяся в пяти случаях на миллион.

Врачи кардиохирургического центра Ростовской областной клинической больницы (РОКБ) устранили месячному малышу редчайшую патологию – расщелину грудины. Об этом сообщили в правительстве региона. Сообщается, что подобная патология встречается всего в 5-6 случаях на 1 млн новорожденных.

Учитывая тяжелое состояние младенца, который в первые недели жизни успел перенести пневмонию, было принято решения не везти его в один из федеральных центров, где делаются подобные сложные операции, а проводить ее в Ростове. Свое добро на это дал главный детский торакальный хирург России после телемедицинской консультации .

Как рассказала главный внештатный детский кардиолог донского минздрава Лариса Живова, бригада медиков РОКБ под руководством кардиохирурга Анатолия Филоненко «решилась на уникальное для нашего региона вмешательство».

Сообщается, что операция прошла успешно, и маленький пациент уже выписан из стационара домой. Но он останется под наблюдением врачей РОКБ.

Отмечается, что о патологии ребенка врачи знали еще до его рождения, во время дородового скрининга, который проходила будущая мама.

Фото: donland.ru