В Ростовской области врачи на дому приняли стремительные роды у многодетной матери

Благодаря профессиональным действиям бригады скорой помощи ГБСМП Ростова-на-Дону у многодетной ростовчанки появился на свет восьмой ребенок — девочка весом 3200 г и ростом 50 см.

Вызов о начавшихся на дому родах поступил на подстанцию медучреждения утром. На место немедленно выехала бригада №204: врач Анастасия Краславская, медсестра Дарья Савченко и водитель Михаил Клименко.

Прибыв на место, медики увидели, что процесс родов уже в финальной стадии. И действовать нужно было быстро и прямо в квартире.

Это были восьмые роды у 32-летней ростовчанки. Все прошло хорошо, родилась здоровенькая прекрасная девочка, весом 3200 г, ростом 50 см, с высокими показателями по шкале Апгар — 9 баллов. Малышке и её матери оказали всю необходимую медицинскую помощь. Роженицу и новорожденную отвезли в роддом и передали заботам акушеров и неонатологов, — рассказала ГБСМП Ростова на своей странице в соцсети.

Бригадам скорой помощи Ростова-на-Дону нередко приходится принимать стремительные роды. Это всегда очень волнительная и ответственная задача и незабываемые моменты в рабочих буднях. Ведь появление на свет новой жизни — самое счастливое событие, какое только может быть! – отмечается в сообщении.

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Фото: страница Вконтакте ГБСМП Ростова-на-Дону