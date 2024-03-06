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Донские медики приняли стремительные роды у женщины в машине скорой помощи

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33-летняя жительница Ростова с помощью бригады врачей скорой медицинской помощи родила здоровую девочку весом в 3 кг. Об этом на своей странице в соцсети рассказала ГБСМП донской столицы.

#Здоровье

Вызов на скорую поступил вчера, 5 марта, ранним утром. У 33-летней женщины на 37-й неделе беременности начались схватки. У ростовчанки это были уже четвертые роды. Как опытная и дисциплинированная мамочка, она быстро собрала все необходимое для себя и будущего малыша.

На вызов оперативно прибыла бригада № 901 подстанции скорой помощи № 9 — врачи Алан Бекоев, Валех Назаров и водитель Владимир Скобелев.

По дороге в роддом у женщины отошли воды, и стало понятно, что младенец вот-вот появится на свет. Нами было принято решение остановить машину и приступить к родовспоможению. Уже через несколько минут мы приняли в скорой чудесную здоровенькую девочку, весом 3 килограмма, — рассказали медики.

После родов новорожденная, так стремительно появившаяся на свет, и ее мама чувствовали себя хорошо. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь и доставили в один из ростовских роддомов.

К слову, врач бригады скорой помощи Алан Бекоев в профессии уже более 20 лет. В медицину пришел, потому что всю жизнь перед глазами был яркий пример матери, много лет проработавшей на скорой, а затем — в стационаре. Его коллега — Валех Назаров — на скорой работает вот уже 5 лет. И он в семье первый и пока единственный медик.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области девушка-фельдшер спасла пациента с клинической смертью. Фельдшер ГБСМП Ростова-на-Дону Дарья Сковпень в течение 5 минут проводила реанимационные мероприятия 62-летнему мужчине, у которого остановилось сердце. 

Фото: страница Вконтакте ГБСМП Ростова-на-Дону

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Таганрогская правда
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