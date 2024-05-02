В Ростовской области впервые провели соревнования по гонкам дронов

В городе Аксай Ростовской области состоялись первые в регионе соревнования по новому виду спорта — гонкам дронов (беспилотных воздушных судов). В них приняли участие 18 спортсменов, сообщает на своих информационных ресурсах администрация Аксайского района.

Гонки проводились на территории городского дворца спорта. Для участия в Аксай приехали ребята из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска.

Соревнования проходили в трех дисциплинах: гонки дронов класс 75 в личном и командном зачетах и класс 200 в личном зачете. Командно спортсмены преодолели по 20 кругов на специальной трассе, а участники индивидуальных дисциплин показали лучшее время круга на гоночном треке.

Одной из главных задач сегодня мы ставили привлечение внимания к новой отрасли промышленности в регионе — производству беспилотных аппаратов. Этими соревнованиями мы старались повысить престиж и вызвать интерес к инженерным специальностям, найти энтузиастов гонок на дронах, — рассказала соорганизатор гонок, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Анна Андреева.

Победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами.

Первые официальные соревнования по гонкам дронов поддержали региональные министерства промышленности и спорта, администрации Аксайского района и Аксая.

Турнир организовали Федерация гонок дронов Ростовской области, Федерация гонок дронов России, «Родина Неба» и ООО «Робоавиа».

Ранее мы сообщали, что таганрогский «Форте» одержал крупную победу на домашней арене.

Фото: страница администрации Аксайского района Вконтакте