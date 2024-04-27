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Таганрогский «Форте» одержал крупную победу на домашней арене

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В ворота махачкалинского «Динамо-2» забито четыре безответных мяча.

Новости Таганрога

В очередном туре чемпионата России по футболу в LEON Вторая лига Б Группа 1 «Форте» принимал в Таганроге махачкалинское «Динамо-2». Таганрогские футболисты одержали убедительная победу со счётом 4:0.

Два мяча забил нападающий Магомед Абакаров, по голу на счету защитников «Форте» Александра Панченко и Сергея Косицина.

После этой победы команда из Таганрога занимает восьмое место среди 17 команд своей группы. Лидирует в ней команда из Крыма — ялтинский «Рубин».

Фото: ФК «Форте»

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Таганрогская правда
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