В Ростовской области водитель иномарки совершил наезд на сотрудника ДПС

В отношении нарушителя следственные органы возбудили уголовное дело.

Происшествие произошло в Новошахтинске в ноябре 2024 года.

«По версии следствия, инспектор ДПС в ходе несения службы выявил факт совершения местным жителем, управляющим автомобилем Toyota Camry, административного правонарушения. Не желая быть привлеченным к ответственности, игнорируя законные требования сотрудника полиции, водитель попытался скрыться и неожиданно привел в движение транспортное средство. В результате инспектор ДПС, находившийся рядом с автомашиной нарушителя, получил телесные повреждения», — сообщает донской Следком.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге следователи проверяют информацию о грубом обращении с малышами в детсаду.

Фото и видео: Следком по РО