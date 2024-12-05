В Таганроге следователи проверят информацию о грубом обращении с детьми воспитательницы одного из детских садов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Об унижении детей стало известно после публикации аудиозаписи в телеграм-канале Don Mash. Сообщается, что воспитанники детсада приходили домой подавленные и жаловались родителям. Поэтому одна из мам оставила в шкафчике ребенка диктофон, чтобы разобраться в происходящем. На записи слышно, как женщина обзывает ребенка. Присутствуют также звуки, похожие на шлепки и детский плач.

Как сообщает DON24.RU со ссылкой на администрацию Таганрога, инцидент произошел в детском саду № 78 «Веснушки» и сейчас воспитательница уволена.

«В сети Интернет опубликована информация о грубом обращении воспитателя с воспитанниками одного из детских садов г. Таганрога. С целью проверки всех сведений, указанных в публикации, следственным отделом по г. Таганрог следственного управления СКР по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки», — прокомментировали ситуацию в региональном Следкоме.

Ранее мы рассказали, что жителя Таганрога избили и ограбили по пути на работу.

Фото rostov.sledcom.ru