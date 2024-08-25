В Ростовской области во время столкновения двух легковых автомобилей пострадали два человека, в том числе годовалая малышка. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в районе Цимлянского шоссе Волгодонска. По предварительной информации, 68-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди «Kia Rio» и врезался в него.
В результате ДТП пострадали 29-летний водитель и годовалая пассажирка автомобиля «Kia Rio», которые были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в смертельной аварии погиб водитель мотоцикла.
Фото Госавтоинспекции РО
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