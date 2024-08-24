Ночью 23 августа в Ростовской области во время столкновения с легковым автомобилем насмерть разбился водитель мотоцикла, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 23.20 на улице Советской города Шахты. По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля «Ford focus» не занял крайние положение при выполнении разворота налево и врезался в ехавший в попутном направлении мотоцикл «Honda».

В результате ДТП 20-летний мотоциклист погиб на месте происшествия. Сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы рассказали, что на Дону виновницу смертельного ДТП отправят в колонию-поселение.

Фото Госавтоинспекции РО