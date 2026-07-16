В Ростовской области владелец передал редкую зеленую мартышку в парк «Лога»

В Ростовской области владельцу редкой зеленой мартышки помогли найти новый дом для питомца. Об этом сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора.

Этот вид обезьян находится под защитой Конвенции СИТЕС, которая регулирует международную торговлю редкими и исчезающими видами. Сотрудники управления оперативно подобрали для мартышки безопасный приют. На просьбу о помощи откликнулся парк «Лога» в Каменске-Шахтинском, куда владелец и передал животное.

После прибытия мартышку осмотрели ветеринары. По их заключению, она полностью здорова. Сейчас животное находится на карантине под наблюдением специалистов. После этого ее переведут в просторный вольер к другим приматам, где она сможет жить в комфортной обстановке.

Ранее мы рассказали, что в двух районах Ростовской области объявлен розыск сбежавшей пумы.

Фото ВК «Экология Дело Каждого»