В двух районах Ростовской области объявлен розыск сбежавшей пумы

В Ростовской области объявлен розыск сбежавшей пумы. Как сообщили в региональном Минприроды, хищника, скорее всего, завезли в Россию нелегально, и он сбежал от своих владельцев.

Животное заметили на территории станицы Красноярской. В связи с этим ведомство выдало разрешение на отлов пумы в Цимлянском и Константиновском районах, чтобы предотвратить возможное нападение на людей и домашних животных.

Жителей региона призывают соблюдать осторожность при встрече с хищником и сохранять спокойствие. Специалисты напоминают: паника — главный враг, резкие движения могут пробудить охотничий инстинкт. Не следует поворачиваться к пуме спиной — нужно медленно отступать, глядя ей прямо в глаза, но не на морду. Бегство также может спровоцировать агрессию. Если животное проявляет враждебность, рекомендуется казаться крупнее: поднять руки или распахнуть куртку над головой. Шум — крики или звуковые сигналы — тоже может отпугнуть пуму. Не стоит приближаться к ней или загонять в угол, лучше дать достаточно пространства для побега.

«О ходе проводимых мероприятий министерство будет информировать дополнительно», — отметили в ведомстве.

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