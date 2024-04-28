В Ростовской области ветераны СВО могут получить дополнительные меры поддержки

Демобилизованные участники специальной военной операции могут получить дополнительные меры поддержки в виде квот на рабочие места, а в случае необходимости — дополнительное образование. Об этом рассказал председатель Законодательного Ростовской области Александр Ищенко (фракция «Единая Россия»).

Мы постоянно анализируем, как применяются меры поддержки в отношении наших участников специальной военной операции и членов их семей, и пришли к выводу, что необходимо предложить коллегам на федеральном уровне изменить законодательство в части трудоустройства ветеранов боевых действий, которые демобилизовались по тем или иным причинам, — отмечает Александр Ищенко.

Спикер донского парламента подчеркнул, что участники спецоперации, когда возвращаются в гражданскую жизнь, зачастую испытывают сложности при устройстве на работу. Многие из них хотели бы освоить новую профессию, получить дополнительное профессиональное образование.

Донские депутаты предлагают в федеральном законодательстве предусмотреть такую возможность, чтобы боец, который участвовал в СВО, причем, не важно — мобилизованный, доброволец или контрактник — мог получить дополнительное профессиональное образование или повысить свою квалификацию.

Парламентарии также считают, что необходимо разработать механизм квотирования рабочих мест для демобилизованных бойцов, чтобы они могли трудоустроиться по уже имеющейся специальности, а также предусмотреть для них приоритетный порядок получения новой профессии либо повышения квалификации по имеющейся, — говорится в сообщении пресс-службы Заксобрания.

Отмечается, что депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина, опираясь на предложения депутатов Законодательного Собрания Ростовской области, уже занимается подготовкой этого законопроекта. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрение нижней палаты Федерального Собрания.

Фото Минобороны РФ (из архива)