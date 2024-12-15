Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области вечером 14 декабря загорелся локомотив грузового поезда

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Пожар, возникший вечером 14 декабря на станции Ростов-Товарный, огнеборцы МЧС тушили более полутора часов.

Новости Ростовской области

Сообщение о возгорании в локомотиве грузового поезда поступило на пульт дежурного в 20.53. На месте ЧП работали 8 пожарных и 6 единиц спецтехники.

«Пожар ликвидирован в 22.30. Сотрудники МЧС России произвели пенную атаку. В тушении задействовали пожарный поезд. Пламя на площади 15 кв. метров ликвидировано. Никто не пострадал, железнодорожное сообщение не нарушено», — уточняет пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы рассказывали, что во время пожара в многоэтажке Ростова погибли три человека.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru