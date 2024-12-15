В Ростовской области вечером 14 декабря загорелся локомотив грузового поезда

Пожар, возникший вечером 14 декабря на станции Ростов-Товарный, огнеборцы МЧС тушили более полутора часов.

Сообщение о возгорании в локомотиве грузового поезда поступило на пульт дежурного в 20.53. На месте ЧП работали 8 пожарных и 6 единиц спецтехники.

«Пожар ликвидирован в 22.30. Сотрудники МЧС России произвели пенную атаку. В тушении задействовали пожарный поезд. Пламя на площади 15 кв. метров ликвидировано. Никто не пострадал, железнодорожное сообщение не нарушено», — уточняет пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы рассказывали, что во время пожара в многоэтажке Ростова погибли три человека.

Фото и видео ГУ МЧС России по РО