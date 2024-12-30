В Ростовской области вдвое увеличат выплату фронтовикам и последнему призыву

Об этом 30 декабря сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава региона поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Анну Ивановну Фролову. В феврале 2025 года Анна Ивановна будет отмечать свою 101-ю годовщину.

«Анна Ивановна вступила в ряды Советской армии в самом начале войны, имеет боевые награды. А после победы 46 лет трудилась на благо нашего родного края. За чашкой чая обсудили житейские вопросы, а еще поговорили о поддержке ветеранов», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

И добавил, что в связи с 80-летием Великой Победы принято решение в два раза увеличить единовременную материальную помощь фронтовикам и последнему военному призыву.

«Впервые в бюджете предусмотрены средства на выплату всем категориям ветеранов», — подчеркнул врио губернатора.

Фото: Telegram Юрия Слюсаря