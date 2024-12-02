В Ростовской области в зимний период задействуют 550 единиц дорожной техники

Готовность дорожного комплекса Ростовской области к зиме обсудили на совещании в донском Минтрансе.

Участие в совещании приняли представители подрядных организаций, в зоне ответственности которых находится свыше 7,5 тысячи километров региональных автомобильных дорог.

Напомним, с 1 ноября дорожные службы переведены на круглосуточное дежурство. Для устранения последствий резкого изменения погодных условий заготовлено более 170 000 тонн противогололедных материалов. Расчищать дороги от снежных заносов и ликвидировать скользкость в зимний период будут 550 единиц дорожной техники: это роторные снегоочистители, бульдозеры, тракторы, погрузчики.

«Техника и люди должны находиться на круглосуточном дежурстве вне зависимости от погодных условий, — отметила первый заместитель министра транспорта региона Инна Володина. — Погода может резко измениться в любой момент, и оправдания формата «зима пришла неожиданно» не будут приниматься в расчет».

Сейчас на региональной сети дорог завершается установка временных дорожных знаков, сигнальных вех, снегосдерживающих устройств. Уже установлено более тысячи знаков, 12,5 тысячи сигнальных вех и более 10,5 тысячи погонных метров снегосдерживающих сеток и щитов, сообщает донской Минтранс.

Ранее мы рассказывали, что с 1 декабря на трассе М-4 «Дон» введен зимний скоростной режим.

Фото: Минтранс РО