В Ростовской области в страшном ДТП погиб водитель и пострадали пять человек

Смертельная авария произошла 6 сентября на автодороге «х. Большой Лог — ст. Старочеркасская» в Аксайском районе Ростовской области.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 23 часа. На 3 км + 950 м автодороги «х. Большой Лог — ст. Старочеркасская» 22-летний водитель «ВАЗ 21140» выезжал на встречку. При этом он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущимся навстречу «ВАЗ 2115», которым управлял 57-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель «ВАЗ 2115» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пострадали пять пассажиров «ВАЗ 21140»: трое -18 лет, 21 года и 22 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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