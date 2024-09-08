Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области в страшном ДТП погиб водитель и пострадали пять человек

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Смертельная авария произошла 6 сентября на автодороге «х. Большой Лог — ст. Старочеркасская» в Аксайском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 23 часа. На 3 км + 950 м автодороги «х. Большой Лог — ст. Старочеркасская» 22-летний водитель «ВАЗ 21140» выезжал на встречку. При этом он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущимся навстречу «ВАЗ 2115», которым управлял 57-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель «ВАЗ 2115» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пострадали пять пассажиров «ВАЗ 21140»: трое -18 лет, 21 года и 22 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге автоледи наехала на другую машину, дорожный знак и сбила пешехода.

Изображение от prostooleh на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария ДТП ДТП Ростовская область полиция
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru