ДТП в Таганроге: автоледи наехала на другую машину, дорожный знак и сбила пешехода

Мужчина с травмами доставлен в медучреждение.

Сегодня утром, в Таганроге, в районе дома Nº 1 по пер. 17-й Новый случилась авария, в ходе которой пострадал пешеход. Об этом сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

34-летняя водитель за рулем «Киа BD», по предварительным данным, допустила наезд на автомобиль «Мицубиси паджеро спорт», под управлением 73-летнего водителя, после чего наехала на дорожный знак, а затем сбила 34-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ВК «Мой Таганрог»