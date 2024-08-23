В Ростовской области суд вынес приговор 37-летней женщине, которая признана виновной в нарушении правил дорожного движения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Во время аварии погиб маленький сын фигурантки и получила травмы ее 12-летняя дочь.

Во время судебного разбирательства установлено, что женщина не имела прав управления транспортным средством. Но в апреле нынешнего года села за руль в состоянии алкогольного опьянения. На автодороге в направлении села Дубовское фигурантка превысила разрешенную скорость и не справилась с управлением. Машина слетела с дороги и опрокинулась.

Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Пока приговор не вступил в законную силу.

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Фото rostov.sledcom.ru