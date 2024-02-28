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В Ростовской области в школьный двор упал беспилотник

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Сегодня, 28 февраля, около 13 часов, во дворе школы №54 Ростова-на-Дону обнаружен беспилотник. Занятия в образовательном учреждении приостановлены.

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Минеры, прибывшие в ростовскую школу № 54, где найден квадрокоптер, взрывоопасных предметов на нем не обнаружили. Ранее из-за найденного во дворе школы БПЛА в учебном заведении были прерваны занятия и проведена эвакуация учеников и персонала школы, — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Территория школы оцеплена, на месте работают правоохранительные органы.

Напомним, с декабря 2022 года в Ростовской области действует запрет на использование беспилотников. Ограничения распространяются как на физических, так и на юридических лиц.

Об увиденных БПЛА жители Ростовской области могут сообщить с помощью сервиса «РАДАР.НФ».

Фото: телеграм-канал Василия Голубева

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губернатор Голубев запрет происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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