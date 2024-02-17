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Жители Ростовской области могут сообщить об увиденных БПЛА с помощью сервиса «РАДАР.НФ»

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В России запустили первый сервис для отражения атак беспилотников «РАДАР.НФ». Воспользоваться им могут и жители Ростовской области.

#В стране

«Если вы заметили подозрительный объект в небе, если услышали громкий звук, похожий на жужжание или работу двигателя мопеда, – это повод открыть приложение «РАДАР.НФ» и сообщить спецслужбам о  случившемся», — советуют создатели сервиса.

Крым, Ростов, Воронеж, Белгород, Брянск, Курск, Севастополь – города, где БПЛА встречают чаще всего.  Скачайте «РАДАР.НФ». Помните, безопасность – наша общая ответственность!

Сервис доступен в:

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Таганрогская правда
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