В Ростовской области в массовой аварии пострадали три человека

Вчера, 30 марта, в Октябрьском районе Ростовской области столкнулись две иномарки и автобус. Пострадали водитель и два пассажира одной из легковых машин.

Массовая авария произошла 14.30 на транспортной развязке в южной горловине к поселку Каменоломни. По предварительным данным, 39-летняя женщина-водитель на Chevrolet Niva, выезжая со второстепенной дороги, на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Hyundai IX 35, который двигался по главной дороге.

После столкновения Hyundai IX 35 опрокинулся, вылетел на встречку, где столкнулся с автобусом «ГА3-A64R45», которым управлял 46-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия 24-летняя пассажирка Hyundai IX 35 получила травмы, 48-летней женщине — водителю этого автомобиля и ее 16-летнему пассажиру была оказана разовая медицинская помощь. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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Фото УГИБДД по Ростовской области