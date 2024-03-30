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В выходные на дорогах Таганрога проходит операция «Бесправник»

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В эти выходные, 30 и 31 марта, на дорогах Таганрога проходит оперативно-профилактическая операция  «Бесправник». Об этом сообщает инспектор по пропаганде городского ОГИБДД Яна Султанова.

#Безопасность

На улицах города инспекторы будут выявлять нарушителей Правила дорожного движения. Госавтоинспекция Таганрога напоминает, что согласно пункта 2.1.1  каждый водитель, управляющий транспортным средством обязан иметь водительское удостоверение установленного образца.  

За управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения, либо лишенным водительского удостоверения, предусмотрена  административная ответственность согласно  ст. 12.7 КРФ об АП. Нарушение влечет наложение административного штрафа либо административный арест, — подчеркнули в ведомстве.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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Таганрогская правда
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