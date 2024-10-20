Объем экспорта мясной и молочной продукции с территории Ростовской области с начала года составил более 5,5 тысяч тонн — в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

С 1 января по 15 октября специалисты ведомства проверили 301 партию товаров: 5,1 тысячу тонн мяса и мясопродуктов и 489 тонн молока и молокопродуктов. Экспорт осуществлялся в ОАЭ, Китай, Либерию, Абхазию, Грузию, Саудовскую Аравию, Анголу, Азербайджан и Таджикистан.

«Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям стран-импортеров. Ее качество подтверждено результатами лабораторных исследований», — пишет источник.

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