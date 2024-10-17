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В Ростовской области прогнозируют рост цен на хлеб

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Цены на хлебобулочные изделия в Ростовской области будут расти в рамках текущей инфляции.

Новости Ростовской области

Об этом на пресс-конференции в Интерфакс-Юг заявил заместитель губернатора и руководитель донского Минсельхозпрода Константин Рычаловский.

Причина подорожания, по мнению министра, не дефицит зерна, а рост издержек на производство продукции. Отмечается, что нынешний год для аграриев был крайне сложным, урожай пшеницы по сравнению с прошлым снизился на 5 млн тонн — с 16 млн тонн до 11 млн тонн. Убытки из-за непогоды — весенних заморозков и длительной засухи — оцениваются в 4 млрд рублей. Однако дефицита зерна, необходимого для хлебопечения, в регионе нет.  

«И на Дону, и в России в целом зерна собирается значительно больше, чем требуется для выпечки хлебобулочных изделий», — пояснил Константин Рычаловский.

Рост цен на хлеб прогнозируется из-за увеличения расходов на топливо и электроэнергию. Еще одна причина — повышение заработной платы хлебопекарей, которая, по словам Рычаловского, на предприятиях переработки «серьезно подрастает».

Иллюстрация сгенерирована нейросетью «Шедеврум»

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Таганрогская правда
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