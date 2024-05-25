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В Ростовской области в ДТП пострадал 12-летний ребенок на электросамокате

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В Ростове, сегодня, 25 мая, 12-летний мальчик на электросамокате врезался в самосвал.

Новости Ростовской области

Авария произошла в 13.20 в районе дома № 24\70 на  ул. Богданова. Несовершеннолетний водитель электросамоката на нерегулируемом перекрестке столкнулся с большегрузом «SHACMAN SX33186V366», которым управлял 47-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель электросамоката, ребенок доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по РО.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге 24 мая под машину попал 14-летний подросток.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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