Главная » Новости Таганрога

В Таганроге попал под машину 14-летний подросток

На чтение 1 мин Просмотров 95 Опубликовано

Несовершеннолетний переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Новости Таганрога

ДТП произошло вчера, 24 мая в 19.10, в районе дома № 2 по улице Толбухина в Таганроге.

По предварительным данным, 63-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris допустил наезд на 14-летнего несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что 24 мая в Таганроге, в массовом ДТП, пострадала женщина-пешеход.

Фото из архива «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария ДТП ДТП Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru