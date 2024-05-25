В Таганроге попал под машину 14-летний подросток

Несовершеннолетний переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.
ДТП произошло вчера, 24 мая в 19.10, в районе дома № 2 по улице Толбухина в Таганроге.
По предварительным данным, 63-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris допустил наезд на 14-летнего несовершеннолетнего пешехода. Мальчик переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что 24 мая в Таганроге, в массовом ДТП, пострадала женщина-пешеход.
Фото из архива «Таганрогской правды»
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».