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В Ростовской области в ДТП на трассе погибла 69-летняя женщина

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Смертельная авария произошла утром 6 ноября на трассе в Тацинском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Сигнал о ДТП поступил в полицию в 8.45 минут. На 76 км + 200 м автодороги «г. Ростов-на-Дону — пос. Тацинский» опрокинулся отечественный автомобиль.

По предварительным данным, 72-летний водитель «ВАЗ-21074» не учел погодные условия, превысил безопасную скорость движения и съехал на обочину. После этого автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

«В результате аварии 69-летняя пассажирка транспортного средства скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что 2 ноября в Таганроге произошла массовая авария на улице Петровской.

Фото: Госавтоинспекция по РО

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Таганрогская правда
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