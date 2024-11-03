Массовая авария произошла поздно вечером в центре Таганрога

Поздно вечером 2 ноября в центре Таганрога на улице Петровской произошла массовая авария с участием шести машин. Фото с места событий очевидцы выложили в соцсетях.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 22.15 в районе дома № 47. По предварительной информации, 72-летний водитель автомобиля Opel Astra выезжал с второстепенной дороги. Он не предоставил преимущество в движении и врезался в BMW 118 и Lada Granta, за рулем которых находились водители 23 лет и 21 года.

От удара BMW 118 отбросило на припаркованные автомобили Renault Logan и BMW X5. Последний в свою очередь по инерции влетел в Ford Escape.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили значительные механические повреждения, пострадавших нет. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что шумную погоню за водителем в Таганроге прокомментировали в Госавтоинспекции.

Фото Егора Паршина, видео Telegram-канала Первый Таганрогский