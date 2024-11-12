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В Ростовской области в 2025 году подорожает проезд в электричках

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С 1 января в Ростовской области увеличится стоимость проезда в электричках. Тарифы на перевозку пассажиров в пригородном сообщении уже опубликованы на сайте регионального правительства.

Новости Ростовской области

Предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении за одну десятикилометровую тарифную зону составит 25 рублей вместо 21. Исключение – поездки, которые определяются фиксированным тарифом.

Вне зависимости от дальности проезда фиксированный тариф в размере 31 рубля за одну поездку установлен в пределах следующих железнодорожных пассажирских станций и остановочных пунктов:

  • Ростов-Главный – Кизитеринка, Кизитеринка – Ростов-Главный;
  • Ростов-Главный – Ростов-Западный, Ростов-Западный – Ростов-Главный;
  • Ростов-Западный – Кизитеринка, Кизитеринка – Ростов-Западный;
  • Ростов-Главный – Первомайская, Первомайская – Ростов-Главный;
  • Ростов-Западный – Первомайская, Первомайская – Ростов-Западный;
  • Ростов-Главный – о.п. 1330 км, о.п. 1330 км – Ростов-Главный;
  • Ростов-Главный – о.п. Каратаево, о.п. Каратаево – Ростов-Главный.

Также уточняется, что экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 2025 год составил для перевозок, осуществляемых АО «СКППК» — 45,27 руб. за одну десятикилометровую тарифную зону и 315,50 руб. за одну десятикилометровую тарифную зону для перевозок осуществляемых АО «Волгоградтранспригород».

В соответствии с решением губернатора Ростовской области потери перевозчика от разницы между экономически обоснованным тарифом и сниженным тарифом для пассажиров компенсируются из областного бюджета.

Ранее мы рассказали, что пригородному поезду сообщением Таганрог-Ростов добавили новую остановку.

Фото Минтранс РО

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Таганрогская правда
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