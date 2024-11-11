Пригородному поезду сообщением Таганрог-Ростов добавили новую остановку

Напомним, с 11 ноября для удобства пассажиров вечернему электропоезду № 6521 сообщением Таганрог-Ростов добавили остановку на платформе 1300 км.

Здесь предусмотрена короткая, полуминутная стоянка с 21.35 до 21.35,5, сообщает донской Минтранс.

Изменилось и время отправления этого электропоезда. Из Таганрога он будет уходить на 2 минуты раньше — в 20.56 вместо 20.58. В Ростов состав прибудет в 22.35.

В остальном поезд № 6521 будет следовать со всеми остановками, согласно действующему графику движения.

Фото: Минтранс РО