В Ростовской области в 2024 году из аварийного жилья переселено 738 человек

По итогам четырех месяцев 2024 года в Ростовской расселено 14,6 тысячи кв. м аварийного фонда.

Всего в текущем году на расселение аварийного жилья в регионе будет направлено свыше 3,5 млрд рублей. Более 90% из них (3,3 млрд рублей) — средства областного бюджета и Фонда развития территорий. За последние пять лет сумма, предоставляемые на эти цели, выросла в 6,5 раз.

В 2024 году планируется переселить 2556 человек, проживающих в 47,3 тысячи кв. м аварийного фонда, — привел цифры заместитель донского Минстроя Сергей Вифлянцев.

Муниципалитетам Дона при формировании бюджетов на 2025-2027 годы рекомендовано увеличить объем выделяемых средств на расселение аварийного жилья, говорится в сообщении на портале правительства Ростовской области.

Отметим, в 2023 году досрочно завершены мероприятия нацпроекта «Жилье и городская среда», по которому ведется расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года.

В октябре 2023 года утверждена областная программа по расселению жилья, признанного аварийным до 2022 года. На ее реализацию планируется направить 15,2 млрд рублей, из которых 12,3 млрд — средства областного бюджета и Фонда развития территорий.

Кроме того, в 2024 году по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева приступили к расселению фонда, признанного аварийным с 2022 года.

Ранее мы рассказывали, что около 3 млрд рублей выделено в Ростовской области в 2024 году на обеспечение жильем детей-сирот.

Фото donland.ru