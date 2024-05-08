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Около 3 млрд рублей выделано в Ростовской области в 2024 году на обеспечение жильем детей-сирот

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Список детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем, за последние три года сократился на 10%.

Новости Ростовской области

На Дону проводится комплексная работа по повышению эффективности деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних и организаций для детей-сирот, подведомственных региональному Минобру. Эта работа направлена на формирование единых подходов к решению наиболее значимых вопросов.

Решением коллегии минобразования Ростовской области определены конкретные организационные и практические меры, направленные на обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности увеличено число выездных проверок тех органов опеки и попечительства, где прокуратурой были зафиксированы нарушения законодательства.

Такая работа дает результаты — количество нарушений законодательства в отношении детей-сирот (ведение их учета в государственном банке данных, формирование личных дел, проверка условий жизни в семьях опекунов, обеспечение жильем, содержание воспитанников в подведомственных организациях) сокращается, — подчеркнула министр общего и профессионального образования Ростовской области Тамара Шевченко.

Областное законодательство приведено в соответствие с федеральным. Изменения касаются закрепления преимущественного права на обеспечение жильем детей-сирот участников СВО, сокращения срока действия договора найма специализированного жилого помещения с пяти до трёх лет, введения дополнительной гарантии права детей-сирот на получение жилищного сертификата.

В прошлом году в регионе установлена новая мера господдержки приемных родителей, воспитывающих ребенка, не достигшего трех лет, либо ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Сейчас за воспитание ребенка такой категории дополнительно выплачивается 3824 рубля. Размер вознаграждения будет ежегодно индексироваться. В прошлом году этой мерой господдержки воспользовались приемные родители, воспитывающие 329 детей, — сообщили в Минобре Ростовской области.

В апреле 2024 года в первом чтении принят законопроект, который устанавливает дополнительную гарантию для детей-сирот на получение компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Компенсацию предоставят уже в этом году.

В 2024 году на приобретение жилья для детей-сирот выделено почти 2,8 млрд рублей, что на 21% больше, чем в предыдущем. Достаточное и своевременное финансирование, системный учет позволили за последние три года сократить на 10% список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем.

Существуют и другие меры поддержки. В прошлом году на обеспечение воспитанников учреждений господдержки детства мягким инвентарем, одеждой и обувью выделено и израсходовано 16,3 млн рублей. На обеспечение лекарственными препаратами и материалами, применяемыми в медицинских целях, — более 2 млн рублей. В 2024 году на эти цели предусмотрено 24,2 и 2,9 млн рублей соответственно.

Отметим, государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних переданы органам местного самоуправления. Минобр Ростовской области обеспечивает координацию и системный контроль деятельности органов опеки и попечительства.

Фото onland.ru

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