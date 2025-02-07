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В Ростовской области уволены четыре инспектора ДПС, вымогавшие взятку у участника СВО

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Свои должности покинули четверо сотрудников Госавтоинспекции Ростовкой области, причастные к вымогательству взятки у участника СВО, сообщает пресс-служба донского Главка.

Новости Ростовской области

Напомним, 25 января 2025 года в Ростове-на-Дону двое инспекторов ДПС остановили автомобиль участника СВО. Правоохранители потребовали и получили «денежное вознаграждение в размере 25 тыс. рублей за непривлечение к ответственности водителя автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке».

После резонансных публикаций в СМИ и реакции главы Ростовской области Юрия Слюсаря инспекторы были уволены, а служба собственной безопасности ГУ МВД России по РО начала проверку.

В ходе проверки выяснился еще один факт неправомерных действий сотрудников Госавтоинспекции в отношении вышеуказанного водителя.

«В ту же ночь 25 января, спустя непродолжительное время после первого происшествия, второй экипаж, состоящий из двух инспекторов ДПС, на проспекте Буденновском в Ростове-на-Дону, потребовал и получил от потерпевшего незаконное денежное вознаграждение также в размере 25 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба донской полиции.

Уточняется, что в настоящее время все четверо сотрудников уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Правовая оценка их действиям будет дана следственными органами. 

Фото из архива Госавтоинспекции по РО

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взятка ГАИ Госавтоинспекция Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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