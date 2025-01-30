Слюсарь заявил, что инспекторы ДПС, которые вымогали взятку у участника СВО, будут наказаны

В Ростовской области будут наказаны инспекторы ДПС, которые вымогали взятку у участника СВО. Об этом сообщил в своем telegram-канал глава донского региона Юрий Слюсарь.

Информация о случившемся недавно была размещена в соцсетях. Как показала проведенная после этого проверка, ночью 25 января в Ростове на проспекте Буденновском два инспектора ДПС во время несения службы потребовали и получили взятку в размере 25 тыс. рублей от водителя автомобиля, не зарегистрированного в установленном порядке.

«Благодарю руководство и сотрудников областного управления МВД за оперативную реакцию. Служебная проверка проведена. Инспекторов уволили», — отметил Юрий Слюсарь.

И добавил, что дальше в работу включатся следователи, которым уже переданы все материалы проверки.

Фото donland.ru