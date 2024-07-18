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В Ростовской области утонул 24-летний парень

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За сутки 16 июля в Ростовской области утонули 4 человека, сообщает ГУ МЧС по региону.

Новости Ростовской области

16 июля компания молодых людей приехала искупаться и отдохнуть на пляж Сальска, расположенный на берегу реки Средний Егорлык.

После распития спиртных напитков один из приезжих решил совершить заплыв до буйка.

«24-летний парень не рассчитал своих сил и начал тонуть. Его тело позже подняли водолазы», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля 38-летний мужчина утонул в пруде в хуторе Персиановский, 31-летний — в станице Ольгинской. Еще один человек погиб на водоеме в хуторе Калинин, его личность устанавливается.

Всего с начала купального сезона в регионе утонули на водоемах 27 человек, большинство из них купались в необорудованных для этого местах.

Ранее мы сообщали, что донские спасатели оповещают купающихся в неположенных местах с помощью дронов.

Фото из архива ГУ МЧС России по РО

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безопасность МЧС Ростовская область утонул
Таганрогская правда
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