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Донские спасатели оповещают купающихся в неположенных местах с помощью дронов

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С начала лета на водоемах Ростовской области погибли  23 человека. Все несчастные случаи произошли в необорудованных и не предназначенных для купания местах.

Новости Ростовской области

На Дону сотрудники МЧС проводят оповещение людей, купающихся на необорудованных местах отдыха, всеми способами, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов.

«На дроны установлены системы громкоговорящей связи с аудиоинформацией, которые осуществляют оповещение населения о правилах поведения на водоемах. Прежде всего, данное новшество используется в местах, необорудованных для купания», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве отмечают, что основными причинами гибели людей на водных объектах в летний период являются: несоблюдение мер и требований безопасности на воде, купание в необорудованных местах, нахождение вблизи водоемов в состоянии алкогольного опьянения, отсутствие внимания со стороны взрослых за детьми.

Напомним, 14 июля в Таганроге, в районе Богудонии, утонула 45-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

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Таганрогская правда
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