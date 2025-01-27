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В Ростовской области уничтожили сыр и мясную продукцию из Европы

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В Ростовской области изъяли из оборота более 24 кг санкционной продукции из Европы, сейчас она уничтожена. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Новости Ростовской области

Специалисты ведомства вместе с сотрудниками Ростовской транспортной прокуратуры и Южного таможенного управления провели проверку на западном рынке Ростова. Там они обнаружили и изъяли из оборота 24,7 кг продукции, ввоз которой на территорию России запрещен  в соответствии с указом Президента РФ. В частности, это были мясная продукция и сыры, произведенные в Голландии, Германии, Испании и Англии.

«Запрещенная к ввозу на территорию России продукция была уничтожена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области ликвидирована крупная сеть по продаже контрафактных сигарет.

Изображение от Racool_studio на Freepik

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новости Россельхознадзор Ростовская область санкции сыр из Европы
Таганрогская правда
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