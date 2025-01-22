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В Ростовской области ликвидирована крупная сеть по продаже контрафактных сигарет

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Контрафактный табак продавался в 55 магазинах 10 муниципалитетов Дона. Общая стоимость незаконно реализуемой продукции составила 30 млн рублей.

Новости Ростовской области

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность организованной группы, причастной к приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками», — пишет источник.

Контрафакт складировался в нескольких складских помещениях. Во время обысков там было обнаружено и изъято более 200 тысяч пачек незаконной табачной продукции известных марок.

Уточняется, что сейчас проводится экспертиза, которая установит полную стоимость изъятой контрафактной продукции.

Фото УФСБ по Ростовской области

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контрафакт Ростовская область ФСБ
Таганрогская правда
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