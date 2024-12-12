В Ростовской области у пациента с кашлем обнаружили рак трахеи

Мужчина пришел на консультацию к пульмонологу ростовского КДЦ «Здоровье» с жалобами на кашель и приступы удушья.

Пациент рассказал, что его долгое время мучит кашель с мокротой, приступы удушья в горизонтальном положении и шумное свистящее дыхание, слышимое даже на расстоянии. Во время первичного осмотра врач предположил, что у мужчины бронхиальная астма. Из анамнеза известно, что у него было заболевание в ремиссии, обнаруженное 15 лет назад, — лимфома.

«Пациенту провели комплекс обследований, сделали различные анализы и рентген. Диагностика не подтвердила бронхиальную астму. Тогда обследование было продолжено — рекомендована бронхоскопия», — рассказали в Минздраве Ростовской области.

Бронхоскопия показала новообразование в трахее. Гистологическое исследование подтвердило наличие злокачественных клеток. Пациенту назначено соответствующее лечение.

«Этот случай является примером того, как под маской такого заболевания, как бронхиальная астма, может скрываться патология, никак не связанная с ней. Поэтому избегайте самолечения и обращайтесь к специалистам», — обращаются медики к жителям региона.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области у мужчины с повышенной температурой обнаружили редкий вид рака.

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