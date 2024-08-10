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В Ростовской области у мужчины с повышенной температурой обнаружили редкий вид рака

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34-летний ростовчанин обратился в городскую поликлинику № 9 с жалобами на периодические повышения температуры.

#Здоровье

В течение 3-4 месяцев температура тела у пациента повышалась от 37,1 до 39 градусов. Все это время он по совету знакомых самостоятельно принимал различные препараты.

При первичном осмотре врач Марьяна Бабалянц выявила у мужчины увеличение лимфатических узлов в виде грозди в надключичной области. Результаты общего анализа крови показали специфичные изменения в организме.

«Ростовчанина направили на биопсию лимфатических узлов и консультацию гематолога, где был установлен диагноз: лимфома Ходжкина», — рассказали в Минздраве Ростовской области.

Лимфому Ходжкина обнаруживают менее чем в 1% всех случаев рака. Благодаря профессионализму и опыту врача редкое онкологическое заболевание удалось выявить на ранней стадии. Сейчас мужчина проходит курсы химиотерапии на базе гематологического отделения РостГМУ. Его состояние улучшается, отмечается в сообщении.

Медики в очередной раз напоминают — при любых недомоганиях, в том числе повышении температуры тела, следует незамедлительно обращаться к врачу. Самолечение может привести к необратимым последствиям.

Ранее мы сообщали, что донские хирурги удалили у 62-летней женщины огромную опухоль щитовидной железы.

Изображение от freepik

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медики медицина онкология Ростовская область
Таганрогская правда
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