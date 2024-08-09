Донские хирурги удалили у 62-летней женщины огромную опухоль щитовидной железы

Гистология позже показала, что новообразование у жительницы Ростовской области было доброкачественным.

Сложную операцию провели хирурги Ростовской областной клинической больницы. Из-за крайне редкого направления роста новообразования внутрь, шея 62-летней пациентки выглядела совершенно нормально, но женщина долгое время страдала от кашля, одышки и затрудненного дыхания, особенно находясь в горизонтальном положении.

С показаниями для хирургического вмешательства пациентку направили в РОКБ.

«В аналогичных случаях не всегда удается извлечь всю щитовидную железу с опухолью через шейный доступ. Операционная бригада была готова к более серьезному развитию событий — обширному вмешательству с рассечением грудины, которого, к счастью, удалось избежать. Многолетний опыт хирургии щитовидной железы в РОКБ исключил все осложнения, в том числе не пострадал и голос пациентки», — рассказала хирург-эндокринолог медучреждения Наталья Прокоданова.

Реабилитация в стационаре длилась пять дней, пациентка уже чувствует себя хорошо, жалоб нет, и самое главное — гистологическое исследование исключило рак, сообщает Минздрав Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что на Дону врачи спасли подростка с сильнейшими ожогами тела.

Фото: РОКБ