В Ростовской области тушат крупный ландшафтный пожар

В Тарасовском районе Ростовской области горит лес на площади 30 гектаров.

Спасатели МЧС России подключились к ликвидации крупного возгорания сегодня, 31 мая.

На месте работают более 100 специалистов и 4 единицы техники. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Напомним, с 28 апреля на территории Ростовской области введен особый противопожарный режим. В регионе до 28 октября действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и пожнивных остатков. Как отмечают в МЧС, в большинстве случаев причиной природных пожаров становится человеческий фактор.

Фото и видео ГУ МЧС России по Ростовской области