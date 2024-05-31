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В Ростовской области тушат крупный ландшафтный пожар

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В Тарасовском районе Ростовской области горит лес на площади 30 гектаров.

Новости Ростовской области

Спасатели МЧС России подключились к ликвидации крупного возгорания сегодня, 31 мая.

На месте работают более 100 специалистов и 4 единицы техники. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Напомним, с 28 апреля на территории Ростовской области введен особый противопожарный режим. В регионе до 28 октября действует запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и пожнивных остатков. Как отмечают в МЧС, в большинстве случаев причиной природных пожаров становится человеческий фактор.

Фото и видео ГУ МЧС России по Ростовской области

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МЧС пожар пожарные противопожарный режим
Таганрогская правда
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