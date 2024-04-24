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Костры под запретом: на Дону вводится особый противопожарный режим

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В предстоящую субботу, 28 апреля, в Ростовской области вводится особый противопожарный режим, который продлится до 20 октября. Так что пожарить шашлыки на природе в майские праздники уже не получится.

#Безопасность

На период действия особого противопожарного режима вводятся запрет на разведение костров, сжигание мусора, бытовых отходов, сухой растительности и пожнивных остатков на всей территории всего донского региона. Патрулирование территории населенных пунктов будет осуществляться силами добровольных пожарных формирований. Лесные территории и сельхозугодия будут мониторить на предмет возможных пожаров и выжигания сухой растительности. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

Перед специалистами служб экстренного реагирования, сотрудниками администраций, добровольцами стоит одна, общая задача: минимизировать количество возгораний на территории области, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

Напомним, пожароопасный режим в донских лесах объявлен еще 20 марта. К этому времени создана специальная группировка для тушения крупных лесных пожаров, которая насчитывает более 3,4 тысячи человек и свыше 1000 единиц техники. Организовано круглогодичное видеонаблюдение с 86 камер видеонаблюдения за лесными участками и землями, прилегающими к ним.

Фото donland.ru

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безопасность новости пожары Ростовская область
Таганрогская правда
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