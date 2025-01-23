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В Ростовской области туристов принимает всесезонный глэмпинг «Три Воды»

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Глэмпинг из модульных домов расположен на берегу реки Дон в станице Кочетовской Семикаракорского района.

Новости Ростовской области

Ставшее популярным место притяжения туристов открылось в 2023 году и развивается, в том числе с господдержкой.

Здесь есть вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура — ресторан, бассейн, банный комплекс, детская зона, установлены 11 купольных домов на сваях.

Планы по развитию комплекса совпали с инициативой государства по предоставлению субсидий на создание модульных отелей и глэмпингов. При содействии Минэкономразвития Ростовской области соучредитель туристического бизнеса Любовь Гусельникова получила безвозмездное финансирование, которое направила на возведение детской площадки, покупку оборудования для бассейна, квадроциклов и обустройство пляжной территории, сообщает портал донского правительства.

«Сейчас в нашем глэмпинге — 25 юнитов: от классических вариантов до современных и стильных. Здесь отдыхают семьи с детьми из Ростовской области, туристы из Москвы, Московской области и других регионов страны. Для нас это больше, чем бизнес. Мы получили колоссальный стимул от государства развиваться, раскрывать огромный туристский потенциал нашего региона и знакомить гостей с донской культурой», — поделилась Любовь Гусельникова.

За бесплатной консультационной поддержкой по вопросам налогообложения и права предпринимательница не раз обращалась в центр «Мой бизнес». Напомним, на Дону при поддержке правительства региона открыто семь центров, где предпринимателям и самозанятым предоставляется комплекс бесплатных и льготных услуг.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году планируется открыть водное сообщение между Таганрогом и Азовом.

Фото глэмпинга «Три воды»

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Таганрогская правда
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