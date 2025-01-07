В 2025 году планируют открыть водное сообщение между Таганрогом и Азовом

Экскурсионные туры из Азова в Таганрог и обратно намерены разработать власти Азова. Запустить новые маршруты планируется после начала водной навигации на «Метеорах 120 Р».

Об этом сообщает издание «Ёрш. Азов» со ссылкой на начальника отдела развития туризма администрации Азова Оксану Кочевную.

Отмечается, что разработкой экскурсионных маршрутов займутся аттестованные гиды-экскурсоводы. А первыми новые экскурсии весной нынешнего года бесплатно протестируют азовчане.

«Мы уже готовим экскурсионные маршруты, продумываем локации, а после рассчитаем их стоимость. Могу сказать, что на причале гостей будут встречать профессиональные гиды с краткой историей этого места. Потом они смогут осмотреть валы Азовской крепости, гошпитальный сад, пороховой погреб со спуском к Генуэзской стене», — приводит источник слова Кочевной.

В обратном направлении — из Азова в Таганрога — также предусматривается возможность водного турмаршрута.

«Договоренность с администрациями обоих городов уже есть», — пишет «Ёрш-Азов».

Напомним, ранее рассматривалась организация водного сообщения на «Валдаях» из Таганрога в Ростов-на-Дону, станицу Романовскую и город Калач-на-Дону Волгоградской области.

Фото ВК АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева»