В Ростовской области три человека пострадали в ночном ДТП

Авария с тремя пострадавшими произошла в ночь на 23 ноября в Новочеркасске Ростовской области.

В 01.35 в районе дома № 68 по спуску Герцена 30-летний водитель на «Лада Веста» нарушил правила дорожного движения, выехал для встречку и столкнулся с встречным Volkswagen Jetta, которым управлял 46-летний мужчина.

После столкновения автомобиль «Лада Веста» вылетел с дороги и врезался в отбойник.

«В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу оба водителя транспортных средств и 22-летний пассажир Volkswagen. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Морозовске полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя, устроившего погоню.

Фото Госавтоинспекции РО