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В Ростовской области три человека пострадали в ночном ДТП

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Авария с тремя пострадавшими произошла в ночь на 23 ноября в Новочеркасске Ростовской области.

Новости Ростовской области

В 01.35 в районе дома № 68 по спуску Герцена 30-летний водитель на «Лада Веста» нарушил правила дорожного движения, выехал для встречку и столкнулся с встречным Volkswagen Jetta, которым управлял 46-летний мужчина.

После столкновения автомобиль «Лада Веста» вылетел с дороги и врезался в отбойник.

«В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу оба водителя транспортных средств и 22-летний пассажир Volkswagen. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что в Морозовске полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя, устроившего погоню.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда
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