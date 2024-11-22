Погоня со стрельбой: донские полицейские задержали неадекватного водителя

Полицейским города Морозовска Ростовской области пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить водителя, устроившего погоню.

На одной из улиц Морозовска сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на виляющий тонированный Hyundai Accent. Полицейские подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость. Пытаясь скрыться от преследования, он неоднократно нарушил правила дорожного движения.

Полицейские начали погоню.

«Чтобы остановить транспортное средство, автоинспекторы в соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции» применили табельное оружие. На 5 км автодороги Морозовск-Цимлянск машину удалось заблокировать», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Водителем иномарки оказался 24-летний житель Морозовска. Его задержали и доставили в отдел полиции. Установлено, что ранее молодой человек был лишён водительских прав за нетрезвое вождение. В этот раз от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

«В отношении нарушителя составлены протоколы по семи статьям КоАП РФ. Максимальная сумма штрафов может составить порядка 85 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статья 264.1. УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», — уточняется в сообщении.

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Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области